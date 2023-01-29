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Из-за наводнения на Филиппинах погибли 43 человека

Из-за наводнения на Филиппинах погибли 43 человека По меньшей мере 43 человека погибли, 7 числятся пропавшими без вести в результате наводнений на Филиппинах.
Другие страны
29 января 2023 г. 07:57
Из-за наводнения на Филиппинах погибли 43 человека

По меньшей мере 43 человека погибли, 7 числятся пропавшими без вести в результате наводнений на Филиппинах.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в отчете Национального совета по предупреждению рисков и ликвидации стихийных бедствий.

Сообщается, что ненастная погода затронула более 2,04 млн человек в 14 регионах республики. Ранее сообщалось о 40 погибших.

Согласно подсчетам ведомства, ведущимся с 12 января, 111,2 тыс. перемещенных лиц находятся в 297 эвакуационных центрах. По меньшей мере 14,3 тыс. человек заранее покинули свои дома, 11 граждан получили различные травмы. В 14 регионах республики зафиксировано более 1,42 тыс. связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых наводнения и оползни.

Стихия повредила 1,87 тыс. домов, урон составил 3,71 млн песо ($68,3 тыс.). Ущерб, нанесенный 266 инфраструктурным объектам, оценивается в 523,1 млн песо ($9,6 млн), сельскому хозяйству - в 1,03 млрд песо ($18,9 млн).

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