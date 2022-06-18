Из-за муссонных дождей в Бангладеш более 4 млн человек оказались в зоне бедствия

Обильные ливни, вызванные муссонном, привели к серьезным наводнениям на северо-востоке Бангладеш.

Обильные ливни, вызванные муссонном, привели к серьезным наводнениям на северо-востоке Бангладеш.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщает в субботу телеканал Channel NewsAsia.

В результате в зоне бедствия оказались свыше 4 млн человек. Также сообщается о гибели не менее 25 человек.

Дожди продолжились в субботу, и по данным метеорологов, они не прекратятся и в следующие два дня.

Глава администрации области Силхет Мухаммед Мушарраф Хуссейн отметил, что наиболее сильно пострадал округ Сунамгандж, который фактически отрезан от остальной части страны. В свою очередь власти при поддержке армии спасают жителей, кого стихия застала врасплох, и распределяют помощь.

Хуссейн также сказал, что для спасения людей не хватает лодок, и к спасательным операциям присоединяются военно-морские силы.

Между тем, уровень воды во многих реках в Бангладеш поднялся до опасного уровня, и эксперты отмечают, что страна может столкнуться с самыми сильными с 2004 года наводнениями.