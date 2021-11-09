Из-за мощных ливней на юге Индии погибли не менее четырех человек

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает во вторник

По меньшей мере четыре человека погибли за двое суток, частично или полностью разрушены более 60 домов в штате Тамилнад, где уже несколько дней не прекращаются мощные муссонные ливни.



Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает местная газета Mint.

Издание отмечает, что Национальные силы реагирования на стихийные бедствия (NDRF) развернут во вторник в Тамилнаде и соседнем штате Андхра-Прадеш 20 команд спасателей, поскольку с 9 по 11 ноября в обоих штатах ожидаются сильные ливни.

"Ко вторнику в Тамилнаде и Андхра-Прадеше будет развернуто более 20 групп NDRF. Максимум команд (около 10-15) будет развернуто в Тамилнаде. Несколько команд останутся в резерве для дополнительной поддержки", - приводит газета слова главы Национальных сил реагирования на стихийные бедствия Сатья Нараяна Прадхана.

Как отмечает издание, за последний месяц Тамилнаде было зарегистрировано превышение нормы осадков на 43%.