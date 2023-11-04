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Из-за мощного шторма в Европе погибли не менее 14 человек

Из-за мощного шторма в Европе погибли не менее 14 человек Мощный шторм "Киран", бушующий в Европе, повлек за собой наводнения в большой части итальянского региона Тоскана, в результате чего погибли люди. Число погибших на континенте достигло по меньшей мере 14 человек.
Другие страны
4 ноября 2023 г. 07:05
Из-за мощного шторма в Европе погибли не менее 14 человек

Мощный шторм "Киран", бушующий в Европе, повлек за собой наводнения в большой части итальянского региона Тоскана, в результате чего погибли люди. Число погибших на континенте достигло по меньшей мере 14 человек.

Об этом сообщает Report со ссылкой на AP.

В Тоскане из-за наводнений погибли не менее 6 человек, люди не могли выйти из своих домов. Представители службы гражданской защиты Италии сообщили, что за три часа от прибрежного города Ливорно до внутренней долины Муджелло выпало 200 миллиметров дождя, что повлекло за собой разлив рек.

"Была беспрецедентная волна водяных бомб", - заявил губернатор Тосканы Эудженио Джани.

В течение дня 3 ноября шторм двигался по Европе на восток. Многие дороги затопило, в Албании полиция сообщила, что водитель погиб, когда не справился с управлением их-за воды и врезался в барьеры.

"Киран" задел и адриатическое побережье Балкан, где наблюдались сильные волны и ветер, который вырывал с корнями деревья и срывал крыши. Хорватии пришлось остановить паромы, соединявшие ее острова с побережьем.

Климатологи говорят, что изменение климата привело к большему количеству осадков во время таких штормов, что часто приводит к более серьезным последствиям.

Шторм "Киран" также привел к гибели не менее 7 человек, когда он прокатился в Испании, Франции, Бельгии, Нидерландах и Германии 2 ноября. Непогода разрушила дома, вызвала хаос на дорогах и обесточила большое количество населенных пунктов.

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