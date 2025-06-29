О нас

Из-за ливневых муссонных дождей в Пакистане погибли 45 человек

Из-за ливневых муссонных дождей в Пакистане погибли 45 человек По меньшей мере 45 человек погибли в Пакистане из-за ливневых муссонных дождей и вызванных ими инцидентов за последние несколько дней.
Другие страны
29 июня 2025 г. 23:46
Из-за ливневых муссонных дождей в Пакистане погибли 45 человек

По меньшей мере 45 человек погибли в Пакистане из-за ливневых муссонных дождей и вызванных ими инцидентов за последние несколько дней.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Geo TV.

По его данным, наибольшее число жертв, 21 человек, зарегистрировано в провинции Хайбер-Пахтунхва. Сообщения о погибших также поступают из провинций Синд, Белуджистан и Пенджаб.

Согласно сведениям телеканала, риск сильного дождя и возможных ливневых паводков сохранится как минимум до субботы. Отмечается, что ураганный ветер и грозы могут повредить слабые конструкции, линии электропередач, рекламные щиты, транспортные средства и солнечные панели. Возникающие при этом оползни в горной местности могут временно нарушить дорожное сообщение.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Pakistanda musson yağışları nəticəsində 45 nəfər ölüb

Другие новости из категории

Cенатор Грэм: Трамп намерен ввести новые санкции против РФ
Cенатор Грэм: Трамп намерен ввести новые санкции против РФ
29 июня 2025 г. 21:20
Трамп заявил, что может снять санкции с Ирана
Трамп заявил, что может снять санкции с Ирана
29 июня 2025 г. 20:14
Глава МИД Турции обсудит с британским коллегой Ближний Восток, Украину и Иран
Глава МИД Турции обсудит с британским коллегой Ближний Восток, Украину и Иран
29 июня 2025 г. 15:51
Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции
Зеленский подписал указ о выходе Украины из Оттавской конвенции
29 июня 2025 г. 15:42
ВСУ потеряли F-16 вместе с пилотом
ВСУ потеряли F-16 вместе с пилотом
29 июня 2025 г. 10:13
Число жертв схода оползня в Колумбии возросло до 23 человек
Число жертв схода оползня в Колумбии возросло до 23 человек
29 июня 2025 г. 09:56
Власти Перу отказались принимать в свои тюрьмы депортированных из США мигрантов
Власти Перу отказались принимать в свои тюрьмы депортированных из США мигрантов
29 июня 2025 г. 08:21
Сенат США одобрил законопроект Трампа о налогах
Сенат США одобрил законопроект Трампа о налогах
29 июня 2025 г. 07:33
В Индии десятки миллионов людей пьют загрязненную ураном воду, выяснили ученые
В Индии десятки миллионов людей пьют загрязненную ураном воду, выяснили ученые
29 июня 2025 г. 05:59
В Канаде нашли древнейшие камни на Земле
В Канаде нашли древнейшие камни на Земле
29 июня 2025 г. 04:18

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi