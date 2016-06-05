 Наверх
    Закрыть фоторежим

    ​Из-за лесного пожара в Калифорнии эвакуированы около 5 000 человек

    В борьбе с огнем задействованы примерно 200 пожарных бригад

    Баку. 5 Июня. REPORT.AZ/ Около 5 000 человек эвакуированы в американском городе Калабасас (штат Калифорния) из-за лесного пожара.

    Как передает Report, об этом сообщили в воскресенье представители местных властей.

    По их данным, пожар начался после того, как грузовик врезался в столб линии электропередачи на городском шоссе, в результате чего произошло возгорание местной растительности. Из-за сухого и жаркого климата огонь моментально распространился на ближайшую лесополосу, заняв собой площадь около 1 кв. км.

    В целях предосторожности власти объявили эвакуацию жителей близлежащих домов.

    В борьбе с огнем задействованы примерно 200 пожарных бригад. По словам властей, на данный момент пламя удалось сдержать лишь на 15%. Как минимум трем домам причинен ущерб.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi