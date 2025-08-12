Из-за лесного пожара недалеко от Мадрида погиб один человек

Пожарные локализовали лесной пожар недалеко от испанской столицы Мадрида, в районе Трес Кантос, в результате которого погиб один человек и были эвакуированы 180 человек.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на региональные власти.

"Мужчина, который был доставлен на вертолете в больницу Ла-Паса с ожогами 98% тела, позже скончался. Благоприятные ночные условия позволили локализовать пожар", - говорится в заявлении муниципалитета Мадрида.

Пожар затронул более 1 тыс. гектаров.

По данным испанских СМИ, власти страны объявили об эвакуации более 2 тыс. человек из курортного города Тарифа недалеко от Кадиса из-за сильных пожаров

Продолжительная жара в Испании наблюдается и во вторник. По данным метеорологической службы AEMET, в некоторых регионах температура достигает 44 градусов по Цельсию. Ученые говорят, что жаркое и засушливое лето в Средиземноморском регионе повышает риск возникновения лесных пожаров.