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Из-за лесного пожара нарушено железнодорожное сообщение неподалеку от Рима

Из-за лесного пожара нарушено железнодорожное сообщение неподалеку от Рима Руководство "Сети итальянских железных дорог" предупредило о серьезных нарушениях в расписании движения поездов на маршруте Рим - Тиволи из-за лесного пожара возле железнодорожных путей.
Другие страны
13 августа 2021 г. 14:11
Из-за лесного пожара нарушено железнодорожное сообщение неподалеку от Рима

Руководство "Сети итальянских железных дорог" предупредило о серьезных нарушениях в расписании движения поездов на маршруте Рим - Тиволи из-за лесного пожара возле железнодорожных путей.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее сообщение опубликовано в пятницу на сайте компании.

По ее данным, отправление шести региональных поездов задержится более чем на час, ограничены маршруты 24 поездов. Кроме того, отменены пять региональных поездов. Днем ранее из-за лесного пожара было приостановлено движение составов между Тиволи и Марчеллиной, власти эвакуировали несколько десятков человек.

Ситуация с лесными пожарами ухудшилась в Италии в связи с аномально высокими температурами. В последние дни на Апеннинах выявлены десятки локальных очагов возгорания, преимущественно в южных областях: в Апулии, Калабрии, на Сицилии, а также на Сардинии. Жертвами лесных пожаров стали по меньшей мере пять человек. Премьер-министр Италии Марио Драги в четверг заявил, что правительство разработает программу помощи пострадавшим людям и предприятиям, а также план по восстановлению лесов.

Как сообщила Европейская система информации о лесных пожарах, в Италии с начала года сгорело почти 103 тыс. га земли. В настоящий момент по площади выгоревшей территории в ЕС Италия уступает только Греции.

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