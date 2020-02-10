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Из-за коронавируса китаянка использует радиоуправляемый автомобиль - ВИДЕО

Из-за коронавируса китаянка использует радиоуправляемый автомобиль

Жительница Китая Чен Тао для покупки продуктов в магазине использовала радиоуправляемый игрушечный автомобиль. Так она хотела избавить себя от риска выходить на улицу во время вспышки коронавируса. 

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее видео в Twitter разместил телеканал CGTN.

У игрушечного Hummer есть две видеокамеры, а также динамик для того, чтобы передавать сообщения владельца. У машины также есть прицеп для транспортировки груза.

После прибытия игрушки домой Чен Тао ее обязательно дезинфицирует.

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