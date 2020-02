Из-за коронавируса китаянка использует радиоуправляемый автомобиль - ВИДЕО

Жительница Китая Чен Тао для покупки продуктов в магазине использовала радиоуправляемый игрушечный автомобиль. Так она хотела избавить себя от риска выходить на улицу во время вспышки коронавируса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее видео в Twitter разместил телеканал CGTN.

У игрушечного Hummer есть две видеокамеры, а также динамик для того, чтобы передавать сообщения владельца. У машины также есть прицеп для транспортировки груза.

После прибытия игрушки домой Чен Тао ее обязательно дезинфицирует.

Woman uses remote-controlled car to buy food in east #China pic.twitter.com/N2BgbUlgSN