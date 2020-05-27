Каждый шестой в мире младше 29 лет потерял работу из-за COVID-19

Из-за коронавируса каждый шестой человек в мире до 29 лет потерял работу, пандемия также негативно сказалась на образовании.

Как передает Report, об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на Международную организацию труда.

"Экономический кризис из-за COVID-19 ударил по молодежи — особенно по женщинам — причем сильнее и быстрее, чем по любой другой группе", — приводятся слова гендиректора организации Гая Райдера.

Отмечается, что пандемия негативно повлияла и на систему образования — примерно половина студентов сообщили о задержке в учебе, а 10% считают, что не смогут доучиться.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.