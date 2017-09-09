Из-за "Ирмы" закрылся Диснейуорлд во Флориде, в Джорджии режим ЧП

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ В США продолжают готовиться к приближению урагана «Ирма», бушующего над островами в Карибском море.

Как передает Report, американские телеканалы передают, что во Флориде с субботы по понедельник будет закрыт «Диснейуорлд» - крупнейший центр развлечений в мире.

Ожидается, что он возобновит работу во вторник.

Между тем, президент США Дональд Трамп из-за надвигающегося урагана «Ирма» объявил чрезвычайное положение в штате Джорджия.