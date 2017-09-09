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    Из-за "Ирмы" закрылся Диснейуорлд во Флориде, в Джорджии режим ЧП

    Во Флориде с субботы по понедельник будет закрыт «Диснейуорлд»

    Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ В США продолжают готовиться к приближению урагана «Ирма», бушующего над островами в Карибском море.

    Как передает Report, американские телеканалы передают, что во Флориде с субботы по понедельник будет закрыт «Диснейуорлд» - крупнейший центр развлечений в мире.

    Ожидается, что он возобновит работу во вторник.

    Между тем, президент США Дональд Трамп из-за надвигающегося урагана «Ирма» объявил чрезвычайное положение в штате Джорджия.

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