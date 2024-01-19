Из-за холодов в США за последнюю неделю погибли почти 50 человек

По меньшей мере 47 человек погибли в США из-за холодов за последнюю неделю.

По меньшей мере 47 человек погибли в США из-за холодов за последнюю неделю.

Как передает Report, об этом сообщил телеканал NBC со ссылкой на официальных лиц.

По их информации, больше всего погибших, 16 человек, зафиксировано в штате Теннесси.

Большая часть Соединенных Штатов с 12 января столкнулась с похолоданием, сильными порывами ветра и снегопадами. Как сообщало агентство Associated Press 17 января, во многих частях центральной части США температура воздуха опускалась до минус 34,4 градуса. Ранее агентство также приводило данные о гибели нескольких человек.