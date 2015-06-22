​Из-за хакерской атаки варшавский аэропорт приостановил работу

Баку. 22 Июня. REPORT.AZ/ Из-за атаки хакеров варшавский аэропорт имени Шопена почти на два часа приостановил работу.

Как передает Report, об этом сообщается в официальном Twitter аэропорта.

Как отмечается, вечером в воскресенье хакеры атаковали навигационную систему PLL LOT, из-за чего выполнение рейсов было приостановлено.

Восстановить работоспособность системы удалось спустя почти два часа. Сейчас аэропорт функционирует в нормальном режиме.

"Навигационная система LOT уже исправна, планы полетов составляются заново. Ситуация постепенно будет возвращаться к норме", - сказано в сообщении.