​Из-за хакерской атаки варшавский аэропорт приостановил работу

Баку. 22 Июня. REPORT.AZ/ Из-за атаки хакеров варшавский аэропорт имени Шопена почти на два часа приостановил работу.
Как передает Report, об этом сообщается в официальном Twitter аэропорта.
Как отмечается, вечером в воскресенье хакеры атаковали навигационную систему PLL LOT, из-за чего выполнение рейсов было приостановлено.
Восстановить работоспособность системы удалось спустя почти два часа. Сейчас аэропорт функционирует в нормальном режиме.
"Навигационная система LOT уже исправна, планы полетов составляются заново. Ситуация постепенно будет возвращаться к норме", - сказано в сообщении.
News DepartmentАвтор новости
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