О нас

Из-за человека в закрытой зоне аэропорта Кансай перенаправили шесть рейсов

Из-за человека в закрытой зоне аэропорта Кансай перенаправили шесть рейсов По меньшей мере шесть рейсов, направлявшихся в аэропорт Кансай, были перенаправлены на другие аэродромы из-за подозрительного человека в закрытой зоне этого аэропорта.
Другие страны
9 января 2025 г. 09:33
Из-за человека в закрытой зоне аэропорта Кансай перенаправили шесть рейсов

По меньшей мере шесть рейсов, направлявшихся в аэропорт Кансай, были перенаправлены на другие аэродромы из-за подозрительного человека в закрытой зоне этого аэропорта.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NHK.

После поступления информации о проникновении в охраняемую зону аэропорта Кансай примерно на час были закрыты взлетно-посадочные полосы. Спустя некоторое время подозрительный человек был задержан, полиция допрашивает его.

За это время несколько рейсов было отменено, а шесть самолетов пришлось перенаправить в другие аэропорты.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке 6 flights redirected due to person in restricted area of Kansai Airport
Версия на азербайджанском языке Yaponiya aeroportunda insident, altı reys digər hava limanlarına yönləndirildi

Самое читаемое

AnewZ: Опубликованные эксклюзивные фотографии самолета AZAL свидетельствуют о внешнем вмешательстве
ФотоAnewZ: Опубликованные эксклюзивные фотографии самолета AZAL свидетельствуют о внешнем вмешательстве
4 января 2025 г. 17:28
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
3 января 2025 г. 22:01
Токаев: Передача черных ящиков упавшего в Актау самолета в Бразилию - это единственно правильное решение для непредвзятости расследования
Токаев: Передача черных ящиков упавшего в Актау самолета в Бразилию - это единственно правильное решение для непредвзятости расследования
3 января 2025 г. 08:38
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
В Азербайджане установлены цены на ряд коммунальных услуг
2 января 2025 г. 12:18
В двух районах Баку будут перебои с водоснабжением
В двух районах Баку будут перебои с водоснабжением
3 января 2025 г. 15:12
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег
4 января 2025 г. 13:25
В Джалилабаде в результате столкновения автомобилей пострадали 3 человека
В Джалилабаде в результате столкновения автомобилей пострадали 3 человека
4 января 2025 г. 14:40
Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются интенсивные осадки
Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются интенсивные осадки
6 января 2025 г. 13:21
Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ
Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ
7 января 2025 г. 18:45
AirBaltic летом 2025 года отменит более 4 600 рейсов
AirBaltic летом 2025 года отменит более 4 600 рейсов
2 января 2025 г. 17:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi