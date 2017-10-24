Из-за беспорядков в суде Киева задержаны 30 человек

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Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ По факту беспорядков в здании Святошинского районного суда в Киеве задержаны 30 человек. Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил глава полиции Киева Андрей Крищенко.

По его словам, в данный момент на месте сохраняется спокойная обстановка.

Погром в зале суда произошел во время избрания меры пресечения лидеру "Организации украинских националистов" Николаю Коханивскому за стрельбу в Киеве. Его сторонники провели ночь в суде и забаррикадировались.

Ранее сообщалось, что в Киеве активисты устроили погром в зале суда.