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    Из-за беспорядков в суде Киева задержаны 30 человек

    Глава полиции: В данный момент на месте сохраняется спокойная обстановка© Valentyn Ogirenko/Reuters

    Баку. 24 октября. REPORT.AZ/ По факту беспорядков в здании Святошинского районного суда в Киеве задержаны 30 человек. Как сообщает Report со ссылкой на украинские СМИ, об этом заявил  глава полиции Киева Андрей Крищенко.

    По его словам, в данный момент на месте сохраняется спокойная обстановка.

    Погром в зале суда произошел во время избрания меры пресечения лидеру "Организации украинских националистов" Николаю Коханивскому за стрельбу в Киеве. Его сторонники провели ночь в суде и забаррикадировались.

    Ранее сообщалось, что в Киеве активисты устроили погром в зале суда.

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