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Из-за аварии в Литве остановились электропоезда

Из-за аварии в Литве остановились электропоезда Авария на контактной сети парализовала в понедельник работу железных дорог Литвы, остановившиеся электропоезда пришлось заменить на дизельные локомотивы.
Другие страны
6 ноября 2023 г. 19:55
Из-за аварии в Литве остановились электропоезда

Авария на контактной сети парализовала в понедельник работу железных дорог Литвы, остановившиеся электропоезда пришлось заменить на дизельные локомотивы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило государственное предприятие "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы").

"Из-за аварии на линии Вильнюс-Каунас движение поездов на несколько часов пришлось приостановить. Пассажиров, которые следовали остановившимися поездами, до места назначения доставили автобусами", - сообщила журналистам представитель железнодорожного ведомства Котрина Дзикарайте.

Через Каунас, второй по величине после Вильнюса город Литвы, идут маршруты на Клайпеду и Шяуляй, которые являются третьим и четвертым городами страны. "Вместо электропоездов на этих маршрутах были задействованы дизельные локомотивы", - сказала представитель.

Контактная сеть, по оценке специалистов, будет восстановлена через день.

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