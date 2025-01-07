Из-за атаки беспилотников на Киев разрушено здание, в котором проживала азербайджанская семья

В одном из зданий, получивших серьезные повреждения в результате атаки беспилотников на столицу Украины Киев, вместе с семьей проживал уроженец Лачынского района Азербайджана - активист диаспоры Рашад Тагиев.

В одном из зданий, получивших серьезные повреждения в результате атаки беспилотников на столицу Украины Киев, вместе с семьей проживал уроженец Лачынского района Азербайджана - активист диаспоры Рашад Тагиев.

Сотрудник восточноевропейского бюро Report побывал на месте разрушенного дома и в офисе азербайджанца.

Р.Тагиев рассказал, что они с супругой чудом выжили, однако их квартира на первом этаже полностью разрушена.

"Как только прозвучал сигнал воздушной тревоги, мы укрылись в коридоре и в ванной. У нас был офис в соседнем здании. Офис нашего гуманитарного фонда также разрушен. Было много раненых", - добавил он.

Отметим, что Р.Тагиев занимается доставкой гуманитарной помощи.