Из-за атак ХАМАС пострадали свыше 5 тыс. израильтян

Число израильтян, пострадавших в результате атак ХАМАС, превысило 5 тыс. человек.

Число израильтян, пострадавших в результате атак ХАМАС, превысило 5 тыс. человек.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил Минздрав Израиля.

Напомним, что утром 7 октября со стороны сектора Газа начался ракетный обстрел Израиля, одновременно группы боевиков проникли на территорию еврейского государства, где с ними вступили в бой израильские военные. Армия объявила о "состоянии готовности к войне" и вскоре сообщила о начале ответной операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.