Из Украины депортирован азербайджанец "вор в законе"

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Сотрудники полиции Львовской области Украины задержали "вора в законе" по прозвищу Дато Агжабединский.

Как сообщает Report, 43-летнего гражданина Азербайджана Мамедова Джамиля Ильтезара оглы, известного в криминальных кругах, уже выдворили из территории Украины с запретом вьезда на 5 лет.

Как сообщил начальник управления уголовного розыска ГУНП во Львовской области Сергей Богданов, в Украине мужчина находился нелегально, поскольку два месяца назад работники полиции и ГМС в Киевской области уже применяли к нему процедуру принудительного выдворения с запретом на въезд на три года.