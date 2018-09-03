Из тюрьмы в Триполи сбежали около 400 заключенных

Баку. 3 сениября. REPORT.AZ/ Массовый побег совершили около 400 заключенных из тюрьмы в столице Ливии Триполи. Об этом сообщил новостной портал "Аль-Васат" со ссылкой на заявление судебной полиции Триполи, передает Report.

Отмечается, что узники, услышав звуки стрельбы поблизости, устроили беспорядки и снесли двери тюрьмы. В настоящее время устанавливается точное число сбежавших. Ранее сообщалось о введении в Триполи чрезвычайного положения в связи с регулярными столкновениями между вооруженными повстанцами, которые начались в конце августа.