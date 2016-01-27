​Из тюрьмы в США сбежал иранец, которого называют "вторым Ганнибалом Лектером"

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Три особо опасных преступника, один из которых 37-летний Хосейн Наери, совершили побег из тюрьмы в Южной Калифорнии.

Как сообщает Report со ссылкой на Fox News, Хосейн Наери – иранец, который служил в морской пехоте США.

Прокурор Хизер Браун, расследующая этот дерзкий побег и выражающая недоумение по поводу того, почему столь опасный преступник не содержался в тюрьме особого режима, назвала его в беседе с журналистом "вторым Ганнибалом Лектером" (маньяк из кинотриллера "Молчание ягнят" – прим.ред.).

Наери оказался в тюрьме после того, как был признан виновным в торговле наркотиками, грабежах, похищениях, жестоких пытках и убийстве.

Вместе с Наери совершили побег 20-летний Джонатан Тиу и 43-летний Бэк Дуон. За информацию о местонахождении беглых преступников объявлена награда – 50 тыс. долларов.