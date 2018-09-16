Из тюрьмы сбежал убийца, осуждённый на 45 лет

Баку. 16 сентября. REPORT.AZ/ В Чарльстоне из тюрьмы сбежал убийца, отбывающий 45-летний срок.

Как передает Report, об этом сообщает New York Post.

Комиссар Джозеф Фицпатрик говорит, что 65-летнего Арнольда Нэша в последний раз видели в четверг, 13 сентября. Власти уверены, что он всё ещё в районе Чарлстона. В последний раз его видели в синих джинсах и светло-голубой рубашке.

Нэш отбывал 45-летний срок за убийство 58-летнего мужчины в каюте в Северном Салливане. Он начал отбывать наказание 29 мая 1992 года.