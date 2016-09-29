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    Из тюрьмы на юге Бразилии сбежали не менее двухсот человек

    Заключенные подожгли одно из крыльев тюрьмы и после совершили побег

    Баку. 29 сентября. REPORT.AZ/ Не менее двухсот заключенных совершили побег из тюрьмы в бразильском штате Сан-Паулу, сообщает Report со ссылкой на телеканал Globo.

    По данным телеканала, инцидент произошел в четверг утром в пенитенциарном учреждении города Жардинополис. Как сообщили в местной военной полиции, заключенные взбунтовались, подожгли одно из крыльев тюрьмы и после совершили побег.

    Сообщений о пострадавших в результате инцидента не поступало.

    Тюрьма Жардинополиса рассчитана на чуть более 1000 заключенных, однако в настоящий момент в ней отбывают тюремный срок более 1,8 тысячи человек.

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