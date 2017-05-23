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    Из торгового центра в Манчестере эвакуировали людей

    По свидетельству очевидца, десятки людей выбежали из здания

    Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Похожий на взрыв звук раздался в торговом центре в Манчестере, откуда эвакуировали людей, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    Очевидец рассказал, что "десятки людей" бегут из здания ТЦ Arndale, который расположен в центре города.

    Телеканал Sky News сообщает, что полиция задержала в торговом центре мужчину.

    Силовики оцепили зону вокруг ТЦ и просят посетителей срочно покинуть территорию. Другие подробности инцидента пока не известны.

    Отметим, полиция Манчестера работает в усиленном режиме после взрыва на стадионе "Манчестер-арена", который прогремел накануне вечером. 

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