Из торгового центра в Манчестере эвакуировали людей

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Похожий на взрыв звук раздался в торговом центре в Манчестере, откуда эвакуировали людей, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Очевидец рассказал, что "десятки людей" бегут из здания ТЦ Arndale, который расположен в центре города.

Телеканал Sky News сообщает, что полиция задержала в торговом центре мужчину.

Силовики оцепили зону вокруг ТЦ и просят посетителей срочно покинуть территорию. Другие подробности инцидента пока не известны.

Отметим, полиция Манчестера работает в усиленном режиме после взрыва на стадионе "Манчестер-арена", который прогремел накануне вечером.