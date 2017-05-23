Из торгового центра в Манчестере эвакуировали людей

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Похожий на взрыв звук раздался в торговом центре в Манчестере, откуда эвакуировали людей, сообщает Report со ссылкой на Reuters.
Очевидец рассказал, что "десятки людей" бегут из здания ТЦ Arndale, который расположен в центре города.
Телеканал Sky News сообщает, что полиция задержала в торговом центре мужчину.
Силовики оцепили зону вокруг ТЦ и просят посетителей срочно покинуть территорию. Другие подробности инцидента пока не известны.
Отметим, полиция Манчестера работает в усиленном режиме после взрыва на стадионе "Манчестер-арена", который прогремел накануне вечером.
News DepartmentАвтор новости
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