Из Сумской области Украины эвакуировано около 8 тыс. детей из-за ударов РФ

15:32

Из Сумской области Украины эвакуированы 7,8 тыс. детей в связи с воздушными ударами со стороны России.

Об этом восточноевропейскому бюро Report сообщил глава военной администрации области Олег Григоров.

Он отметил, что срочные эвакуационные мероприятия продолжаются в 213 населенных пунктах 18 районов.

"В настоящее время эвакуировано примерно 38 тыс. гражданских лиц. Мы понимаем, что эвакуация и переселение людей из своих домов - это крайняя мера. Но в то же время жизнь, здоровье и безопасность наших людей - на первом месте", - добавил он.