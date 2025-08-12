Из США в Финляндию на учения прибудут до 500 военных

Из США в Финляндию прибудут 400-500 военных осенью этого года, которые примут участие в учениях.

Как передает Report, об этом сообщил финский телерадиовещатель Yle.

"Значительное число солдат из США прибудет этой осенью в бригаду "Уусимаа" в Драгсвике на юге Финляндии", - сообщил телеканал.

Американские военные пробудут в бригаде с октября по декабрь и примут участие в ежегодных учениях Сил обороны Финляндии в ноябре.

Ранее сообщалось о том, что США во второй половине года примут участие в учениях в Финляндии и регионе Балтийского моря. Финляндия и США таким образом реализуют соглашение об оборонном сотрудничестве (DCA), в соответствии с которым американская сторона получила доступ к 15 военным объектам Финляндии.