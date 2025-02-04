О нас

Из США депортировали более 200 незаконных индийских мигрантов

Из США депортировали более 200 незаконных индийских мигрантов Более 200 граждан Индии, незаконно находившихся в США, депортированы на родину на американском военно-транспортном самолет С-17.
Другие страны
4 февраля 2025 г. 09:06
Из США депортировали более 200 незаконных индийских мигрантов

Более 200 граждан Индии, незаконно находившихся в США, депортированы на родину на американском военно-транспортном самолет С-17.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал NDTV.

По данным источников, это первый из "многих рейсов", которые будут организованы для депортации индийцев, нарушивших правила пребывания в США. Самолет с ними на борту вылетел из штата Техас.

Вывоз индийцев из США начался на фоне сообщений о том, что премьер-министр южноазиатской республики Нарендра Моди на следующей неделе посетит Вашингтон. Это будет его первый визит после того, как президент США Дональд Трамп вступил в должность.

На следующий день после инаугурации Трампа министерство внутренней безопасности США расширило полномочия американских правоохранителей, позволив им депортировать нелегальных мигрантов по так называемой ускоренной процедуре, то есть без решения иммиграционного суда. Это решение может коснуться более 20 тыс. индийцев в США.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Сенат утвердил Криса Райта на посту министра энергетики США
Сенат утвердил Криса Райта на посту министра энергетики США
4 февраля 2025 г. 08:21
В Сеуле подтвердили приверженность договоренностям о поставках оружия Варшаве
В Сеуле подтвердили приверженность договоренностям о поставках оружия Варшаве
4 февраля 2025 г. 08:10
Госдеп: Значительная часть финансирования USAID не отвечает интересам США
Госдеп: Значительная часть финансирования USAID не отвечает интересам США
4 февраля 2025 г. 07:42
Ученые нашли источник радиоактивной пыли, накрывшей Европу
Ученые нашли источник радиоактивной пыли, накрывшей Европу
4 февраля 2025 г. 07:05
Сальвадор и США намерены заключить беспрецедентное соглашение в сфере миграции
Сальвадор и США намерены заключить беспрецедентное соглашение в сфере миграции
4 февраля 2025 г. 06:37
Япония направит Украине партию военных вездеходов и грузовиков
Япония направит Украине партию военных вездеходов и грузовиков
4 февраля 2025 г. 05:58
Рубио считает, что США следует наращивать давление на Иран
Рубио считает, что США следует наращивать давление на Иран
4 февраля 2025 г. 05:20
Главы МИД пяти арабских стран выступили против выcеления палестинцев из Газы
Главы МИД пяти арабских стран выступили против выcеления палестинцев из Газы
4 февраля 2025 г. 04:42
США направили в Индию самолет с нелегальными мигрантами
США направили в Индию самолет с нелегальными мигрантами
4 февраля 2025 г. 04:07
Алжир призвал Францию решить проблему обеззараживания ядерных полигонов
Алжир призвал Францию решить проблему обеззараживания ядерных полигонов
4 февраля 2025 г. 03:36

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi