Из Сирии в Москву эвакуированы 80 граждан России и стран СНГ

Баку. 29 мая. REPORT.AZ/ Самолет МЧС России Ил-76 доставил из Сирии в Москву 80 граждан России и стран СНГ, пожелавших покинуть зону вооруженного конфликта, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

"Самолет Ил-76 рейсом из Латакии совершил посадку в московском аэропорту Домодедово. Этим спецбортом Сирию покинули 80 человек, в том числе 66 граждан России, 7 - Беларуси, четверо - Украины и три - Узбекистана", - заявили в МЧС РФ. Среди пассажиров 34 ребенка, в том числе младенцы.

Во время полета людей сопровождали сотрудники МЧС и психологи.