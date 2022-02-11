Из штаб-квартиры продуктовой сети США украдено 60 тысяч пчел

Из корпоративного улья компании Giant (со штаб-квартирой в Пенсильвании) было украдено около 60 000 пчел.

Из корпоративного улья компании Giant (со штаб-квартирой в Пенсильвании) было украдено около 60 000 пчел.

Как передает Report, об этом сообщила менеджер компании Джессика Гровс.

"Пчелы являются неотъемлемой частью нашей цепочки поставок продуктов питания, и наличие этих ульев было одним из способов, которым мы помогли решить проблему сокращения популяции пчел здесь, в нашем родном городе", - сказала Гровс.

В настоящий момент проводится полицейское расследование.

Отмечается, что ульи были построены в 2020 году, чтобы решить проблему критического сокращения популяции пчел в штате. Так, за год с начала 2020 по середину 2021 пчеловоды Пенсильвании потеряли около 40% пчел.