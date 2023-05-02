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Из сектора Газа выпустили 25 ракет по Израилю

Из сектора Газа выпустили 25 ракет по Израилю Из сектора Газа за вторник запустили не менее 25 ракет по Израилю, семь человек получили ранения.
Другие страны
2 мая 2023 г. 20:34
Из сектора Газа выпустили 25 ракет по Израилю

Из сектора Газа за вторник запустили не менее 25 ракет по Израилю, семь человек получили ранения.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом написала газета The Jerusalem Post.

Первые три ракеты упали вблизи границы с сектором Газа на открытой местности, и израильские военные не стали активировать системы ПВО. Позднее из анклава выпустили еще 22 ракеты.

Сообщается, что в результате обстрела две ракеты разорвались в городе Сдерот. Еще четыре ракеты удалось перехватить, а 16 ракет рухнули на ненаселенной территории.

Ответственность за обстрел взяли на себя группировки ХАМАС и "Исламский джихад".

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