Из сектора Газа выпустили 25 ракет по Израилю

Из сектора Газа за вторник запустили не менее 25 ракет по Израилю, семь человек получили ранения.
Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом написала газета The Jerusalem Post.
Первые три ракеты упали вблизи границы с сектором Газа на открытой местности, и израильские военные не стали активировать системы ПВО. Позднее из анклава выпустили еще 22 ракеты.
Сообщается, что в результате обстрела две ракеты разорвались в городе Сдерот. Еще четыре ракеты удалось перехватить, а 16 ракет рухнули на ненаселенной территории.
Ответственность за обстрел взяли на себя группировки ХАМАС и "Исламский джихад".