Из съехавшего в реку во Флориде Boeing 737 извлекли бортовой самописец

Сотрудникам Национального управления по безопасности на транспорте (НУБТ) США удалось извлечь бортовой самописец самолета Boeing 737, который в пятницу при посадке выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) базы ВМС США в Джексонвилле (штат Флорида) и оказался в реке.

Об этом сообщил в субботу вице-председатель НУБТ Брюс Ландсберг на пресс-конференции, трансляцию которой вела телекомпания CNN, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Извлеченный бортовой самописец даст нам всю необходимую информацию о состоянии двигателей, закрылков и шасси. Мы узнаем, были ли задействованы тормоза", - сказал он, пояснив, что самописец отправлен на экспертизу в Вашингтон, для которой потребуется время. Представитель НУБТ признал, что речевой регистратор переговоров в кабине экипажа пока находится в самолете. Это обусловлено тем, что данная аппаратура расположена в хвостовой части Boeing 737, нижняя часть фюзеляжа которого до сих пор погружена в воды реки Сент-Джонс.

Самолет прилетел во Флориду с американской военно-морской базы Гуантанамо (Куба). На борту находились 136 пассажиров и семеро членов экипажа.