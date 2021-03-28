Из-под завалов рухнувшего в Египте здания извлечены тела 18 человек

Число погибших в результате обрушения вчера жилого 10-этажного здания на востоке египетской столицы Каира возросло до восемнадцати человек, десятки пострадали

Число погибших в результате обрушения вчера жилого 10-этажного здания на востоке египетской столицы Каира возросло до восемнадцати человек, десятки пострадали.

Как передает Report, об этом сообщает египетская газета "El Balad" .

"В настоящий момент число погибших при обрушении здания достигло 18 человек, десятки пострадали", - приводит газета заявление минздрава страны.

Ранее СМИ отмечали о девяти жертвах и 30 пострадавших. Спасатели продолжают вести поиск людей под завалами. Силы безопасности оцепили район до извлечения всех жертв и пострадавших из-под обломков.