Из-под завалов рухнувшего в Египте здания извлечены тела 18 человек

Число погибших в результате обрушения вчера жилого 10-этажного здания на востоке египетской столицы Каира возросло до восемнадцати человек, десятки пострадали.
Как передает Report, об этом сообщает египетская газета
"В настоящий момент число погибших при обрушении здания достигло 18 человек, десятки пострадали", - приводит газета заявление минздрава страны.
Ранее СМИ отмечали о девяти жертвах и 30 пострадавших. Спасатели продолжают вести поиск людей под завалами. Силы безопасности оцепили район до извлечения всех жертв и пострадавших из-под обломков.