Из-под стражи в Афганистане освобождены пятеро британцев

Пятеро подданных Великобритании были освобождены из-под стражи в Афганистане при сотрудничестве с афганским правительством, сформированным радикальным движением "Талибан".

Пятеро подданных Великобритании были освобождены из-под стражи в Афганистане при сотрудничестве с афганским правительством, сформированным радикальным движением "Талибан".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД Соединенного Королевства.

"Мы приветствуем и ценим освобождение нынешней администрацией Афганистана пятерых британцев, которые были задержаны в Афганистане. Эти британцы не имели какого-либо отношения к деятельности правительства Великобритании в Афганистане, они приехали в Афганистан, невзирая на рекомендации правительства Великобритании [не совершать поездки в страну]. Это было ошибкой", - сказано в сообщении.