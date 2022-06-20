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Из-под стражи в Афганистане освобождены пятеро британцев

Из-под стражи в Афганистане освобождены пятеро британцев Пятеро подданных Великобритании были освобождены из-под стражи в Афганистане при сотрудничестве с афганским правительством, сформированным радикальным движением "Талибан".
Другие страны
20 июня 2022 г. 16:16
Из-под стражи в Афганистане освобождены пятеро британцев

Пятеро подданных Великобритании были освобождены из-под стражи в Афганистане при сотрудничестве с афганским правительством, сформированным радикальным движением "Талибан".

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении МИД Соединенного Королевства.

"Мы приветствуем и ценим освобождение нынешней администрацией Афганистана пятерых британцев, которые были задержаны в Афганистане. Эти британцы не имели какого-либо отношения к деятельности правительства Великобритании в Афганистане, они приехали в Афганистан, невзирая на рекомендации правительства Великобритании [не совершать поездки в страну]. Это было ошибкой", - сказано в сообщении.

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