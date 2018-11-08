Из озера Могильное на севере России исчезла пресная вода

Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ Из озера Могильное на острове Кильдин в Баренцевом море (Мурманская область) пропал слой пресной воды. При этом ядовитый слой, наоборот, поднялся на два метра, сообщили в пресс-службе Мурманского арктического государственного университета (МАГУ), передает Report со ссылкой на РЕН ТВ.

Как считает руководитель проекта "Колыбельная трескового озера. Документация экосистемы озера Могильного" Петр Стрелков, это произошло из-за полного пересыхания ручья, который впадал в водоем.

"Эти изменения, безусловно, негативные, поскольку озеро теряет свою уникальность. Оно является местом обитания реликтовых популяций животных и растений, включая кильдинскую треску, но из-за изменений в Могильном его биоразнообразие сокращается", — цитирует его РИА "Новости".

Уникальность озера Могильное заключается в том, что оно изначально трехслойное: у поверхности — пресная вода, ниже — морская вода, а затем — сероводородный ядовитый слой. Однако к настоящему моменту пресноводный слой истончился и исчез.