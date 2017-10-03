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    Из отелей в Каталонии после референдума выселили более 500 испанских полицейских

    Их попросили покинуть номера по поручению мэра города Монтсеррат Кандини

    Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Около 500 сотрудников Национальной полиции и Гражданской гвардии Испании вынуждены были покинуть свои номера в отелях каталонского города Калелья, расположенного в провинции Барселона.

    Как сообщает Report со ссылкой на ABC, их попросили покинуть номера по поручению мэра города Монтсеррат Кандини.

    Такие меры управляющие отелей были вынуждены предпринять из-за протестов активистов, прошедших в связи с действиями полиции на референдуме о независимости Каталонии.

    1 октября в Каталонии состоялся референдум, около 90% участников которого проголосовали за отделение от Испании.

    По последним данным, в беспорядках, произошедших в провинции, пострадали 893 человека.

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