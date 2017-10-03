Из отелей в Каталонии после референдума выселили более 500 испанских полицейских

Баку. 3 октября. REPORT.AZ/ Около 500 сотрудников Национальной полиции и Гражданской гвардии Испании вынуждены были покинуть свои номера в отелях каталонского города Калелья, расположенного в провинции Барселона.

Как сообщает Report со ссылкой на ABC, их попросили покинуть номера по поручению мэра города Монтсеррат Кандини.

Такие меры управляющие отелей были вынуждены предпринять из-за протестов активистов, прошедших в связи с действиями полиции на референдуме о независимости Каталонии.

1 октября в Каталонии состоялся референдум, около 90% участников которого проголосовали за отделение от Испании.

По последним данным, в беспорядках, произошедших в провинции, пострадали 893 человека.