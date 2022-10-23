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Из одесских портов вышли 7 судов со 100 тыс. тонн агропродукции

Из одесских портов вышли 7 судов со 100 тыс. тонн агропродукции Из одесских портов "Южный" и "Черноморск" вышли 7 судов, транспортирующих более 100 тысяч тонн агропродукции. Как передаёт Report, об этом пишут украинские СМИ со ссылкой на Министерства инфраструктуры Украины. "Сегодня балкер PANGEO, зафрахтованный
Другие страны
23 октября 2022 г. 15:41
Из одесских портов вышли 7 судов со 100 тыс. тонн агропродукции

Из одесских портов "Южный" и "Черноморск" вышли 7 судов, транспортирующих более 100 тысяч тонн агропродукции.

Как передает Report, об этом пишут местные СМИ со ссылкой на Министерства инфраструктуры Украины.

"Сегодня балкер PANGEO, зафрахтованный Всемирной продовольственной программой (ВПП) ООН, вышел из порта Черноморска. На его борту 40 тысяч тонн пшеницы для Йемена", - отмечает пресс-служба ведомства.

Также в рамках реализации "Зерновой инициативы" из портов Одессы, Черноморска и порта "Южный" вышли еще 6 судов со 124,3 тысячи тонн агропродукции. Корабли транспортируют его в страны Азии и Европы.

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Версия на английском языке 7 ships leave Ukrainian ports with 100,000 tons of agricultural products

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