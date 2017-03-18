Из машины агента спецслужб CША украдены схемы небоскреба "Трамп-тауэр"

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Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Принадлежавший Секретной службе США ноутбук с подробными планами небоскреба "Трамп-тауэр" был украден из машины агента в Нью-Йорке, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Секретная служба утверждает, что информация на ноутбуке была зашифрована и там в любом случае не было никаких важных сведений.

Однако телеканал ABC News передает, что в компьютере были подробности уголовного дела о переписке Хилари Клинтон с использованием личного почтового адреса, а также некая информация, касающаяся Папы Римского Франциска.

Полиция расследует этот инцидент, изучая записи уличных камер наблюдения.