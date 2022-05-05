Из Мариуполя удалось эвакуировать еще 344 человека

4 мая в рамках мариупольского гуманитарного коридора эвакуировали 344 человека.

4 мая в рамках мариупольского гуманитарного коридора эвакуировали 344 человека.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом в своем Телеграм-канале сообщила вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирины Верещук.

"Сегодня в рамках мариупольского гуманитарного коридора эвакуировали 344 человека. Это женщины, дети и старики из Мариуполя, Мангуша, Бердянска, Токмака и Васильевки. Все они только что прибыли в Запорожье. Еще одна наша маленькая победа", - отметила она.

Министр поблагодарила работников ООН и Международного Комитета Красного Креста, а также работников гуманитарной колонны - водителей и сотрудников ГСЧС.

"Мариупольская гуманитарная операция продолжается", - подчеркнула Верещук.