Из лондонского Сити эвакуировали около 1,2 тыс. человек из-за пожара

Порядка 1,2 тыс. человек эвакуированы из зданий в районе Мургейт лондонского Сити из-за пожара.

Порядка 1,2 тыс. человек эвакуированы из зданий в районе Мургейт лондонского Сити из-за пожара.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила столичная пожарная служба.

"Шесть пожарных машин и около 40 пожарных находятся сейчас на месте пожара в Мургейте. Около 1,2 тыс. человек были эвакуированы из этого района по соображениям безопасности", - отмечается в заявлении службы.

В настоящий момент одноименная станция метро закрыта. О причинах пожара, его точном месте или пострадавших не сообщается. На фото и видео, размещаемых очевидцами в соцсетях, видны сильные клубы дыма над одним из многоэтажных зданий.