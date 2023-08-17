О нас

Из лондонского Сити эвакуировали около 1,2 тыс. человек из-за пожара

Из лондонского Сити эвакуировали около 1,2 тыс. человек из-за пожара Порядка 1,2 тыс. человек эвакуированы из зданий в районе Мургейт лондонского Сити из-за пожара.
Другие страны
17 августа 2023 г. 17:34
Из лондонского Сити эвакуировали около 1,2 тыс. человек из-за пожара

Порядка 1,2 тыс. человек эвакуированы из зданий в районе Мургейт лондонского Сити из-за пожара.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила столичная пожарная служба.

"Шесть пожарных машин и около 40 пожарных находятся сейчас на месте пожара в Мургейте. Около 1,2 тыс. человек были эвакуированы из этого района по соображениям безопасности", - отмечается в заявлении службы.

В настоящий момент одноименная станция метро закрыта. О причинах пожара, его точном месте или пострадавших не сообщается. На фото и видео, размещаемых очевидцами в соцсетях, видны сильные клубы дыма над одним из многоэтажных зданий.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое важное

На восстановительные работы в Кяльбаджаре выделено 80 млн манатов
На восстановительные работы в Кяльбаджаре выделено 80 млн манатов
17 августа 2023 г. 14:09
Президент: Мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений с Индонезией в русле дружбы
Президент: Мы и впредь будем прилагать совместные усилия на пути развития отношений с Индонезией в русле дружбы
17 августа 2023 г. 12:00
В Нью-Йорке задержан армянин, напавший на азербайджанцев перед штаб-квартирой ООН
ФотоВ Нью-Йорке задержан армянин, напавший на азербайджанцев перед штаб-квартирой ООН
17 августа 2023 г. 02:40
МО: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
МО: Подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в Кяльбаджарском направлении
16 августа 2023 г. 20:12
Задержанный в Кяльбаджаре армянский диверсант участвовал в 44-дневной войне
Задержанный в Кяльбаджаре армянский диверсант участвовал в 44-дневной войне
16 августа 2023 г. 16:02
На строительство автомобильной дороги в Гахе выделено 4,9 млн манатов
На строительство автомобильной дороги в Гахе выделено 4,9 млн манатов
16 августа 2023 г. 15:01
Милли Меджлис обратился к парламентам зарубежных стран в связи с попытками манипулирования со стороны Армении
Милли Меджлис обратился к парламентам зарубежных стран в связи с попытками манипулирования со стороны Армении
15 августа 2023 г. 20:53
В миссии ЕС опровергли информацию Минобороны Армении
В миссии ЕС опровергли информацию Минобороны Армении
15 августа 2023 г. 16:51
В Шуше обнаружено очередное массовое захоронение
ФотоВ Шуше обнаружено очередное массовое захоронение
15 августа 2023 г. 15:24
Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии фармацевтического завода Diamed в Баку
ФотоПрезидент Ильхам Алиев принял участие в открытии фармацевтического завода Diamed в Баку
15 августа 2023 г. 14:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi