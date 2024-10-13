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Из Ливана запущены ракеты в сторону крупнейшего города Израиля

Из Ливана запущены ракеты в сторону крупнейшего города Израиля Израильские военные зафиксировали утром обстрел со стороны Ливана в направлении Хайфы - крупнейшего города на севере страны.
Другие страны
13 октября 2024 г. 11:48
Из Ливана запущены ракеты в сторону крупнейшего города Израиля

Израильские военные зафиксировали утром обстрел со стороны Ливана в направлении Хайфы - крупнейшего города на севере страны.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно информации, в общей сложности было запущено около пяти ракет, все они были успешно перехвачены ВВС Израиля.

Сообщений о пострадавших не поступало.

Напомним, что ВВС Израиля за последние сутки нанесли удары по 200 объектам движения "Хезболлах" на территории Ливана. Среди пораженных целей - реактивные системы залпового огня, позиции для запуска противотанковых ракет, военная инфраструктура и отдельные вооруженные формирования сторонников движения.

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Версия на азербайджанском языке İsrailin şimalındakı ən böyük şəhərə Livandan raketlər atılıb

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