Из Ливана запущены ракеты в сторону крупнейшего города Израиля

Израильские военные зафиксировали утром обстрел со стороны Ливана в направлении Хайфы - крупнейшего города на севере страны.

Израильские военные зафиксировали утром обстрел со стороны Ливана в направлении Хайфы - крупнейшего города на севере страны.

Как передает Report, об этом сообщила армейская пресс-служба.

Согласно информации, в общей сложности было запущено около пяти ракет, все они были успешно перехвачены ВВС Израиля.

Сообщений о пострадавших не поступало.

Напомним, что ВВС Израиля за последние сутки нанесли удары по 200 объектам движения "Хезболлах" на территории Ливана. Среди пораженных целей - реактивные системы залпового огня, позиции для запуска противотанковых ракет, военная инфраструктура и отдельные вооруженные формирования сторонников движения.