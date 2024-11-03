Из Ливана по Израилю выпустили около 100 снарядов

Радикальная группировка "Хезболлах" выпустила примерно 100 снарядов по Израилю с территории Ливана.

Радикальная группировка "Хезболлах" выпустила примерно 100 снарядов по Израилю с территории Ливана.

Как передает Report , об этом сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

"В течение субботы "Хезболлах" выпустила около 100 снарядов по Израилю из Ливана", - говорится в сообщении армейской пресс-службы. "ЦАХАЛ будет продолжать защищать государство Израиль и его народ от угрозы, исходящей от террористической организации "Хезболлах", - добавили израильские военные.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков палестинского радикального движения ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных поселений и захватом заложников. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал военную операцию в секторе. 23 сентября Израиль приступил к проведению операции "Стрелы севера" против формирований "Хезболлах", в ходе которой наносит массированные авиаудары по ее военным объектам на территории Ливана. 30 сентября израильская армия сообщила, что приступила к проведению ограниченной по масштабам наземной операции в приграничных районах на юге Ливана.