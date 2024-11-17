Из Ливана по Израилю выпустили 15 ракет

Израильская армия зафиксировала запуск 15 ракет из Ливана в сторону еврейского государства.

Израильская армия зафиксировала запуск 15 ракет из Ливана в сторону еврейского государства.

Как передает Report , об этом сообщила армейская пресс-служба (ЦАХАЛ).

"Часть ракет была перехвачена, остальные упали в незаселенной местности", - говорится в заявлении.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года вооруженных сторонников радикальной группировки ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 240 заложников.