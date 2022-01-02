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Из Литвы в Ирак вылетела самая большая за время кризиса группа мигрантов

Из Литвы в Ирак вылетела самая большая за время кризиса группа мигрантов Группа нелегальных мигрантов из Ирака в составе почти 100 человек, добровольно согласившихся вернуться на родину, вылетела в воскресенье из Вильнюсского международного аэропорта.
Другие страны
2 января 2022 г. 17:42
Из Литвы в Ирак вылетела самая большая за время кризиса группа мигрантов

Группа нелегальных мигрантов из Ирака в составе почти 100 человек, добровольно согласившихся вернуться на родину, вылетела в воскресенье из Вильнюсского международного аэропорта.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило МВД Литвы.

"Чартерным рейсом в Багдад и Эрбиль будут доставлены 98 мигрантов, давших согласие на возвращение в Ирак. Необходимо продолжать усилия по работе с мигрантами, убеждая их в преимуществах согласия на отъезд домой перед высылкой из Литвы", - приводятся в сообщении слова главы ведомства Агне Билотайте.

Отметим, что это первый чартерный рейс из Вильнюса в Ирак. До сих пор имели место лишь единичные случаи, когда нелегальные мигранты добровольно покидали Литву. Их отправляли рейсовыми самолетами.

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