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    Из Каракаса отозван посол Перу в Венесуэле

    Решение принято из-за политического кризиса в Венесуэле

    Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Перу объявило о решении отозвать посла из Венесуэлы.

    Как передает Report, об этом сообщается на сайте перуанского дипведомства.

    Решение принято из-за политического кризиса в Венесуэле.

    Ранее Верховный суд Венесуэлы наделил президента страны Николаса Мадуро возможностью действовать фактически в обход парламента, а также объявил о том, что берет на себя полномочия высшего законодательного органа до тех пор, пока будет сохраняться "ситуация неуважения" по отношению к судебной власти.

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