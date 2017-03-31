Из Каракаса отозван посол Перу в Венесуэле

Баку. 31 марта. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Перу объявило о решении отозвать посла из Венесуэлы.

Как передает Report, об этом сообщается на сайте перуанского дипведомства.

Решение принято из-за политического кризиса в Венесуэле.

Ранее Верховный суд Венесуэлы наделил президента страны Николаса Мадуро возможностью действовать фактически в обход парламента, а также объявил о том, что берет на себя полномочия высшего законодательного органа до тех пор, пока будет сохраняться "ситуация неуважения" по отношению к судебной власти.