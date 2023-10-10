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Из Израиля за два дня эвакуировали почти 1 400 румынских граждан

Из Израиля за два дня эвакуировали почти 1 400 румынских граждан Еще 596 румынских граждан были эвакуированы из Израиля в ночь на вторник.
Другие страны
10 октября 2023 г. 11:20
Из Израиля за два дня эвакуировали почти 1 400 румынских граждан

Еще 596 румынских граждан были эвакуированы из Израиля в ночь на вторник.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Румынии.

Ранее из Израиля были эвакуированы более 800 румынских граждан.

"В результате постоянных усилий кризисной ячейки МИД в ночь с 9 на 10 октября еще 596 граждан Румынии вернулись в страну двумя рейсами госкомпании Tarom и двумя рейсами, выполняемыми частными авиакомпаниями", - говорится в сообщении.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 7 октября с атаки боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля. Палестинское движение объясняет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса. Израиль объявил о переходе к состоянию готовности к войне и полной блокаде сектора Газа.

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Версия на английском языке Over 1,400 Romanian citizens evacuated from Israel in two days

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