Из Израиля за два дня эвакуировали почти 1 400 румынских граждан

Еще 596 румынских граждан были эвакуированы из Израиля в ночь на вторник.

Еще 596 румынских граждан были эвакуированы из Израиля в ночь на вторник.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба МИД Румынии.

Ранее из Израиля были эвакуированы более 800 румынских граждан.

"В результате постоянных усилий кризисной ячейки МИД в ночь с 9 на 10 октября еще 596 граждан Румынии вернулись в страну двумя рейсами госкомпании Tarom и двумя рейсами, выполняемыми частными авиакомпаниями", - говорится в сообщении.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке началось 7 октября с атаки боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля. Палестинское движение объясняет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса. Израиль объявил о переходе к состоянию готовности к войне и полной блокаде сектора Газа.