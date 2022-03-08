Из Харькова поездами эвакуировали 600 тыс. жителей

Более 600 тысяч человек эвакуированы из Харькова силами "Укрзализныци".

Более 600 тысяч человек эвакуированы из Харькова силами "Укрзализныци".

Как передает Report со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил глава Харьковской областной гражданской администрации Олег Синегубов в Телеграм.

По его словам, по состоянию на 8 марта российские войска замедлили свои наступательные действия в Харьковской области ввиду тщетности попыток захватить Харьков. "Мы свои позиции держим. Прорывов и мероприятий боевых подразделений противника и его диверсионно-разведывательных групп в город за прошедшие сутки не было", - написал глава обладминистрации в телеграмм-канале.

При этом он отметил сложную ситуацию в городе Изюм Харьковской области. "Российские войска пытались захватить город, мы отстояли", - сообщил Синегубов

По словам главы обладминистрации, во вторник будет предпринята попытка отправки гуманитарных грузов в города Балаклея, Изюм, Липцы, назвав их "наиболее критическими направлениями".

"Наши военные получают новое вооружение и пополнение личного состава. А самое главное – имеют сильный боевой дух", - рассказал Синегубов.