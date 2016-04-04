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    Из Греции выслана первая партия мигрантов в рамках соглашения ЕС с Турцией

    На борту двух лодок, направляющихся в турецкий порт Дикили, находится 131 человек

    Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Власти Греции отправили в Турцию с острова Лесбос первую партию мигрантов в рамках соглашения между Евросоюзом и Анкарой, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

    На борту двух лодок, направляющихся в турецкий порт Дикили, находится 131 человек. 

    4 апреля вступило в силу соглашение о возврате в Турцию прибывающих в Европу через эту страну нелегальных мигрантов в обмен на беженцев из Сирии. Обмен нелегальных мигрантов  на беженцев происходит по принципу "один на одного".

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