Из Греции выслана первая партия мигрантов в рамках соглашения ЕС с Турцией

Баку. 4 апреля. REPORT.AZ/ Власти Греции отправили в Турцию с острова Лесбос первую партию мигрантов в рамках соглашения между Евросоюзом и Анкарой, сообщает Report со ссылкой на Reuters.

На борту двух лодок, направляющихся в турецкий порт Дикили, находится 131 человек.

4 апреля вступило в силу соглашение о возврате в Турцию прибывающих в Европу через эту страну нелегальных мигрантов в обмен на беженцев из Сирии. Обмен нелегальных мигрантов на беженцев происходит по принципу "один на одного".