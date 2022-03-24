Из Германии в Украину доставлено около 10 тыс. тонн гуманитарных грузов

Около 10 тыс. тонн гуманитарных грузов доставлено в Украину из Германии за две недели.

Около 10 тыс. тонн гуманитарных грузов доставлено в Украину из Германии за две недели.

Как передает Repot, об этом заявил глава Минтранса ФРГ Фолькер Виссинг.

"Товарные составы не ездят в города, где ведутся бои, а останавливаются рядом с ними. Оттуда гуманитарная помощь распределяется, - сказал он. - Гуманитарные поезда начали курсировать две недели назад, и с тех пор из Германии в Украину мы перевезли 10 000 тонн продуктов питания, напитков и предметов гигиены".

Также Виссинг заявил, что распределение украинских беженцев не должно быть "польско-германской проблемой", это должно быть справедливо распределено между странами ЕС.

"Должны быть организованы перевозки во Францию, Испанию, Грецию, Данию - поездом или самолетом", - добавил министр.