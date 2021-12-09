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Из фонда восстановления ЕС 50 млрд евро будут направлены на образование

Из фонда восстановления ЕС 50 млрд евро будут направлены на образование Почти 50 млрд евро из европейского фонда восстановления экономики после пандемии под названием "ЕС нового поколения" пойдут на проекты в сфере образования.
Другие страны
9 декабря 2021 г. 13:36
Из фонда восстановления ЕС 50 млрд евро будут направлены на образование

Почти 50 млрд евро из европейского фонда восстановления экономики после пандемии под названием "ЕС нового поколения" пойдут на проекты в сфере образования.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на онлайн-форуме по проблемам образования.

По ее словам, 19 государств ЕС смогут снабдить студентов и преподавателей электронными устройствами.

Фонд "ЕС нового поколения" объемом 750 млрд евро был утвержден в прошлом году на период в 7 лет. Эти средства будут привлечены в качестве займов за счет эмиссии евробондов, погашение которых должно быть осуществлено к 2052 году.

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Версия на английском языке EU recovery fund to send 50 billion euros on education

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