Из фонда восстановления ЕС 50 млрд евро будут направлены на образование

Почти 50 млрд евро из европейского фонда восстановления экономики после пандемии под названием "ЕС нового поколения" пойдут на проекты в сфере образования.

Почти 50 млрд евро из европейского фонда восстановления экономики после пандемии под названием "ЕС нового поколения" пойдут на проекты в сфере образования.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая на онлайн-форуме по проблемам образования.

По ее словам, 19 государств ЕС смогут снабдить студентов и преподавателей электронными устройствами.

Фонд "ЕС нового поколения" объемом 750 млрд евро был утвержден в прошлом году на период в 7 лет. Эти средства будут привлечены в качестве займов за счет эмиссии евробондов, погашение которых должно быть осуществлено к 2052 году.