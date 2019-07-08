Из Елисейского дворца похитили 7 статуэток

Французская полиция начала расследование пропажи нескольких произведений искусства из главной резиденции президента Франции - Елисейского дворца.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС, расследование ведет с июня парижская бригада по борьбе с бандитизмом. Жалоба была подана Национальным центром изящных искусств. Его эксперты выявили пропажу семи произведений - статуэток из дерева и терракоты, а также одного бронзового бюста. Общая их стоимость исчисляется несколькими тысячами евро.

Статуэтки и бюст, как и целый ряд других произведений, были предоставлены дворцу в период с 1879 по 1984 годы государственным Управлением мебели, созданным французскими королями еще в 14 веке. Поиски статуэток, проведенные в Елисейском дворце, располагающим многочисленными подземными помещениями, не дали результата.